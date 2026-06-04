Immagine d'archivio keystone

Nei Grigioni l'autostrada A13 nel tratto fra Rothenbrunnen e l'uscita verso Bonaduz è stata chiusa nel pomeriggio di oggi, giovedì, a seguito di un incidente, ha comunicato la polizia cantonale grigionese interpellata dall'agenzia Keystone-ATS.

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Nel frattempo l'autostrada è stata riaperta. L'incidente è avvenuto prima del portale sud del tunnel Isla Bella. Non è ancora noto se vi siano vittime o feriti. La polizia intende informare in merito solo domani. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, supportate dal servizio di soccorso stradale e da un'ambulanza.