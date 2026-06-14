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Incidente Invade la corsia opposta e colpisce 2 auto sulla N13 a Mesocco, ferita una 87enne

Swisstxt

14.6.2026 - 16:00

Una foto dal luogo dell'incidente.
Una foto dal luogo dell'incidente.
Polizia cantonale dei Grigioni

Un'automobile si è scontrata sabato mattina a Mesocco con due veicoli. La conducente, una donna di 87 anni, ha riportato ferite di media gravità.

Redazione blue News

14.06.2026, 16:00

14.06.2026, 16:09

All'altezza della curva Manzei, per motivi ancora da chiarire, l'87enne è finita nella corsia opposta, sfiorando un'autovettura con rimorchio che proveniva in senso contrario.

Dopo la collisione laterale, ha urtato frontalmente un camper che la seguiva, fermandosi al centro della carreggiata.

La donna è stata soccorsa sul posto da un'equipe del Servizio Ambulanza del Moesano e trasportata all'ospedale di Bellinzona.

Il traffico in direzione nord è stato deviato sulla strada principale per circa due ore.

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