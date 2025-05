L'auto colpita dal ciclista Polizia grigionese

Un tamponamento tra una bicicletta e un'auto si è verificato nella Steigstrasse di Maienfeld nelle prime ore di sabato pomeriggio.

Swisstxt

Il 40enne al volante dell'auto ha frenato per svoltare, ma il ciclista che si trovava dietro non se n'è accorto in tempo e ha sbattuto contro il retro dell'auto. Per il 57enne ferite moderate.