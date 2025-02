Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Incidente martedì sulla strada cantonale tra Sorengo e Agno verso alle 8.15, in zona Cappella d’Agnuzzo.

Swisstxt

Una Ford e uno scooter, entrambi con targhe italiane, si sono scontrati mentre procedevano verso Agno.

Una donna ha riportato ferite leggere ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Traffico perturbato per circa un'ora.