Le scuole di Poschiavo si sono rese protagoniste di questo importante progetto di inclusione, in collaborazione con diverse entità locali Keystone

Le classi prime del secondario I di Poschiavo, nei Grigioni, si sono aggiudicate il concorso EDUKI 2025/26 a Ginevra con il progetto Olimpink. La loro bici aSmile è stata premiata al Palazzo delle Nazioni nella categoria «Azioni concrete».

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La bici aSmile, realizzata per permettere ad Arianna Giovanoli di gareggiare ai National Summer Games di Special Olympics a Zugo (28-31 maggio 2026), non ha solo rispettato i requisiti del concorso «Interconnessi/e: umano-digitale-sostenibile», ma ne ha colto appieno lo spirito.

Il telaio in bambù, i giunti stampati in 3D e la tecnologia al servizio dell'accessibilità hanno convinto la giuria nella categoria «Azioni concrete», distinguendosi tra lavori artistici e realizzazioni multimediali.

Il concorso EDUKI – che invita i giovani di tutta la Svizzera a condividere la loro visione del futuro, immaginare, creare e agire per un mondo sostenibile – è sostenuto da istituzioni di rilievo: Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Unione internazionale delle telecomunicazioni, Confederazione svizzera, Commissione svizzera per l'UNESCO, Dipartimento dell'istruzione pubblica del Canton Ginevra e Fondation pour Genève.

Il premio è il risultato di impegno, lavoro e collaborazione tra scuola, Associazione Movimento Poschiavo e l'artigiano di Tirano (I) Daniele Rinaldi.

«Quello che più ci rallegra ed emoziona – si legge nel comunicato delle Scuole comunali – è la possibilità di raggiungere il maggior numero di persone con il nostro messaggio di inclusione e sostenibilità». La realizzazione della bici non è un gesto fine a sé stesso, ma porta con sé un ideale più profondo: ideare, progettare e costruire insieme, permettendo agli alunni di partecipare attivamente a ogni fase di sviluppo. «Condividere al fine di donare una speranza di accessibilità a chi altrimenti non ne avrebbe l'opportunità è un insegnamento prezioso per tutti».

Il riconoscimento rende orgogliosa l'organizzazione scolastica poschiavina, ma il vero traguardo è il messaggio lanciato oltre i confini: dalla Valposchiavo alla Valtellina (I), dalla Mesolcina all'Engadina, la rete dell'inclusione continua a crescere.

Per condividere questo percorso con il territorio, le scuole e i partner del progetto organizzano una serata dedicata alla popolazione. L'appuntamento è fissato per il 19 maggio alle ore 20:00 presso le palestre di Poschiavo.