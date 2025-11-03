  1. Clienti privati
Gruppo di lavoro in materia Luca Tanner referente della Città di Bellinzona per l'inclusività

Swisstxt

3.11.2025 - 09:46

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
tipress

Luca Tanner, attuale responsabile del servizio cancelleria di Bellinzona, è stato designato referente comunale per l'inclusività. Lo ha reso noto la Città di Bellinzona nella mattinata di oggi, lunedì.

SwissTXT

03.11.2025, 09:46

03.11.2025, 10:12

Tanner, che guiderà un nuovo gruppo di lavoro in materia, avrà così il compito, si legge in una nota, di sostenere il Municipio nella valutazione delle questioni legate all'accessibilità degli edifici pubblici comunali e della città in generale alle persone con disabilità.

Del gruppo di lavoro fanno parte anche, indica il comunicato, i rappresentanti tecnici dei settori maggiormente coinvolti nel dossier.

