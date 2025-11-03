Gruppo di lavoro in materiaLuca Tanner referente della Città di Bellinzona per l'inclusività
3.11.2025 - 09:46
Luca Tanner, attuale responsabile del servizio cancelleria di Bellinzona, è stato designato referente comunale per l'inclusività. Lo ha reso noto la Città di Bellinzona nella mattinata di oggi, lunedì.
Tanner, che guiderà un nuovo gruppo di lavoro in materia, avrà così il compito, si legge in una nota, di sostenere il Municipio nella valutazione delle questioni legate all'accessibilità degli edifici pubblici comunali e della città in generale alle persone con disabilità.
Del gruppo di lavoro fanno parte anche, indica il comunicato, i rappresentanti tecnici dei settori maggiormente coinvolti nel dossier.