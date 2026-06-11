  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Incontro fra Coira e Roveredo dopo le tensioni sulla questione naturalizzazioni

Swisstxt

11.6.2026 - 22:46

Roveredo
Roveredo
keystone

Dopo le tensioni dei giorni scorsi e l’ipotesi, evocata dal Cantone, di un possibile «commissariamento», giovedì a Coira si è svolto un incontro volto a ristabilire il dialogo con il patriziato di Roveredo.

Redazione blue News

11.06.2026, 22:46

11.06.2026, 22:50

Durante la riunione, come riporta la RSI, i rappresentanti delle autorità cantonali hanno ricordato al comune patriziale quali siano i suoi obblighi nell’ambito delle procedure di naturalizzazione.

Il confronto segna un primo tentativo di superare lo stallo nato dopo lo «sciopero dello zelo» deciso dal patriziato, una reazione all’operazione antimafia internazionale che aveva profondamente scosso il piccolo comune del Grigioni italiano.

Al termine dell’incontro, il consigliere di Stato Peter Peyer ha sottolineato che le domande di naturalizzazione non possono essere bloccate o rallentate in modo sistematico. «Le procedure di naturalizzazione non possono subire ritardi generalizzati», ha dichiarato.

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Grave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
MGK: «La mia pelle stava diventando gialla dopo il blackout tattoo»

Altre notizie

Petizione depositata. Quasi 3'000 firme per l’accesso alle rive tutto l’anno a Minusio e Tenero-Contra

Petizione depositataQuasi 3'000 firme per l’accesso alle rive tutto l’anno a Minusio e Tenero-Contra

Revocato l'avviso di polizia. Ritrovato a Claro il corpo dell'uomo scomparso da Bellinzona in settembre

Revocato l'avviso di poliziaRitrovato a Claro il corpo dell'uomo scomparso da Bellinzona in settembre

Grigioni. Quattro feriti dopo un incidente a Sils im Domleschg

GrigioniQuattro feriti dopo un incidente a Sils im Domleschg