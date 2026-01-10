  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Un centinaio in piazza Incontro a sostegno del Venezuela a Bellinzona

Swisstxt

10.1.2026 - 21:55

L'incontro è stato promosso dal Movimento per il Socialismo (MPS)
L'incontro è stato promosso dal Movimento per il Socialismo (MPS)
RSI

Un centinaio di persone si è ritrovato nel primo pomeriggio di sabato sul piazzale della stazione FFS a Bellinzona per una manifestazione promossa dal Movimento per il Socialismo (MPS).

SwissTXT

10.01.2026, 21:55

10.01.2026, 22:07

Al centro, la denuncia dell’azione militare statunitense in Venezuela e la richiesta di una presa di posizione netta anche da parte di Berna.

Gli organizzatori chiedono la fine di ogni ingerenza politica, economica e militare degli USA.

La manifestazione arriva dopo i fatti di inizio gennaio, quando forze statunitensi hanno condotto un’operazione a Caracas che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e al suo trasferimento negli Stati Uniti.

Intervento in Venezuela. Trump attacca Caracas e cattura Maduro: «Gestiremo la transizione»

Intervento in VenezuelaTrump attacca Caracas e cattura Maduro: «Gestiremo la transizione»

I più letti

A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
Tragedia a Crans-Montana, Calmy-Rey: «Autorità e proprietari del bar i responsabili»
Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana
Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»

Altre notizie

Ticino. Grave incidente a Magliaso, donna investita dalla propria auto sul vialetto di casa

TicinoGrave incidente a Magliaso, donna investita dalla propria auto sul vialetto di casa

Chiusa l'inchiesta. Il delitto di Morbio Inferiore arriva in tribunale

Chiusa l'inchiestaIl delitto di Morbio Inferiore arriva in tribunale

Grigioni. Incidente sul lavoro a Davos

GrigioniIncidente sul lavoro a Davos