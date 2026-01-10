Un centinaio in piazzaIncontro a sostegno del Venezuela a Bellinzona
10.1.2026 - 21:55
Un centinaio di persone si è ritrovato nel primo pomeriggio di sabato sul piazzale della stazione FFS a Bellinzona per una manifestazione promossa dal Movimento per il Socialismo (MPS).
Al centro, la denuncia dell’azione militare statunitense in Venezuela e la richiesta di una presa di posizione netta anche da parte di Berna.
Gli organizzatori chiedono la fine di ogni ingerenza politica, economica e militare degli USA.
La manifestazione arriva dopo i fatti di inizio gennaio, quando forze statunitensi hanno condotto un’operazione a Caracas che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e al suo trasferimento negli Stati Uniti.