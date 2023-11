Si è chiusa l'inchiesta su appalti sospetti per lavori pubblici in cambio di tangenti in Valtellina.

Sondrio IMAGO

Gli indagati sono sette, due dipendenti comunali e cinque imprenditori.

Durante le perquisizioni in aziende e abitazioni la guardia di finanza di Sondrio ha scoperto e sequestrato 108.000 euro in contanti trovati in diversi posti tra cui bagni, una cassetta di sicurezza e casseforti.

I controlli hanno riguardato due dipendenti del comune di Valdisotto (Sondrio) e imprenditori e professionisti di Lombardia ed Emilia Romagna.

L'inchiesta ipotizza i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e di abuso d'ufficio.

Swisstxt