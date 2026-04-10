Un 64enne ha riportato gravi ferite in un infortunio lunedì, poco prima delle 15h00, a Pianezzo, in via Motto Gandioni.

Immagine illustrativa d'archivio KEYSTONE

Lo ha reso noto venerdì mattina la polizia cantonale in un comunicato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto e per cause che sarà l’inchiesta a stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di un paio di metri.

Sono intervenuti la polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 64enne, cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stato portato in ospedale.