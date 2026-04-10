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Bellinzona Un 64enne cade e si ferisce gravemente a Pianezzo

Swisstxt

10.4.2026 - 10:19

Un 64enne ha riportato gravi ferite in un infortunio lunedì, poco prima delle 15h00, a Pianezzo, in via Motto Gandioni.

Immagine illustrativa d'archivio 
Immagine illustrativa d'archivio 
KEYSTONE

Paolo Beretta

10.04.2026, 10:19

10.04.2026, 10:32

Lo ha reso noto venerdì mattina la polizia cantonale in un comunicato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto e per cause che sarà l’inchiesta a stabilire, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di un paio di metri.

Sono intervenuti la polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 64enne, cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stato portato in ospedale.

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