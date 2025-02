Il presidente del Centro Fiorenzo Dadò Tipress

Il gruppo parlamentare del Centro ticinese ha presentato un'iniziativa per fare in modo che il Gran Consiglio riveda la sua decisione di risparmiare circa 11 milioni sui sussidi di cassa malati, tramite la modifica di uno dei parametri usati per calcolarli.

Il taglio è già contestato da una raccolta di firme per la domanda di referendum, ma i deputati centristi mirano a una rapida revoca della misura.

Il testo sottolinea che da quando la decisione è stata adottata, l'evoluzione delle finanze è stata meno grave del temuto grazie al minore deficit del 2024 e al versamento di 80 milioni annunciato dalla BNS.