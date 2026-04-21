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Segnali di primavera Fine della pausa invernale: riaprono i primi passi nei Grigioni

Swisstxt

21.4.2026 - 14:03

I lavori di pulizia in atto sul Passo della Flüela in una foto d'archivio
I lavori di pulizia in atto sul Passo della Flüela in una foto d'archivio
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Nei Grigioni torna la stagione dei passi aperti: si parte dalla Flüela, con altre riaperture previste nelle prossime settimane.

Redazione blue News

21.04.2026, 14:03

21.04.2026, 14:13

Il Cantone dei Grigioni inizia a riaprire i passi dopo la pausa invernale. A fare da apripista è il passo della Flüela, che collega Davos a Susch in Bassa Engadina: la riapertura è prevista oggi, martedì, alle 16, come comunicato dall’Ufficio tecnico retico.

Nei prossimi giorni seguiranno altri collegamenti alpini. Il passo dello Spluga, tra Splügen e l’Alta Valle Spluga, dovrebbe tornare percorribile attorno al 24 aprile.

Nella stessa data è prevista anche la riapertura della strada dell’Oberalp tra Sedrun e Andermatt.

Guardando a maggio, il 22 è indicata la riapertura del passo dell’Albula, tra La Punt Chamues-ch e Bergün, così come quella del San Bernardino.

Sempre nello stesso mese dovrebbe riaprire anche l’Umbrail, che collega la Val Monastero con Bormio, in Valtellina.

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