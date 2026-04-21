Segnali di primaveraFine della pausa invernale: riaprono i primi passi nei Grigioni
Swisstxt
21.4.2026 - 14:03
Nei Grigioni torna la stagione dei passi aperti: si parte dalla Flüela, con altre riaperture previste nelle prossime settimane.
Redazione blue News
21.04.2026, 14:03
21.04.2026, 14:13
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Il Cantone dei Grigioni inizia a riaprire i passi dopo la pausa invernale. A fare da apripista è il passo della Flüela, che collega Davos a Susch in Bassa Engadina: la riapertura è prevista oggi, martedì, alle 16, come comunicato dall’Ufficio tecnico retico.
Nei prossimi giorni seguiranno altri collegamenti alpini. Il passo dello Spluga, tra Splügen e l’Alta Valle Spluga, dovrebbe tornare percorribile attorno al 24 aprile.
Nella stessa data è prevista anche la riapertura della strada dell’Oberalp tra Sedrun e Andermatt.
Guardando a maggio, il 22 è indicata la riapertura del passo dell’Albula, tra La Punt Chamues-ch e Bergün, così come quella del San Bernardino.
Sempre nello stesso mese dovrebbe riaprire anche l’Umbrail, che collega la Val Monastero con Bormio, in Valtellina.