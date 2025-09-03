PoliticaIniziative ticinesi sui premi, le città sono contrarie. Ecco perché
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio sono contrarie alle iniziative in votazione popolare a livello cantonale il prossimo 28 settembre.
In conferenza stampa mercoledì mattina e in un comunicato inviato ai media, i sindaci dei principali centri del Ticino hanno puntato il dito prima di tutto contro quella leghista per la deducibilità fiscale intergrale dei premi.
L’aumento delle deduzioni avrebbe un impatto sulle finanze pubbliche, mancherebbero 20 milioni che obbligherebbero ad aumentare il moltiplicatore di 4-5 punti o tagliare i servizi.
Quanto alla proposta socialista, graverebbe sul Cantone, ma sarebbe da prevedere un riversamento di oneri ai Comuni