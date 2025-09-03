  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Iniziative ticinesi sui premi, le città sono contrarie. Ecco perché

Swisstxt

3.9.2025 - 12:38

A una pillola amara se ne sostituirebbe un'altra
A una pillola amara se ne sostituirebbe un'altra
tipress

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio sono contrarie alle iniziative in votazione popolare a livello cantonale il prossimo 28 settembre.

SwissTXT

03.09.2025, 12:38

03.09.2025, 13:18

In conferenza stampa mercoledì mattina e in un comunicato inviato ai media, i sindaci dei principali centri del Ticino hanno puntato il dito prima di tutto contro quella leghista per la deducibilità fiscale intergrale dei premi.

L’aumento delle deduzioni avrebbe un impatto sulle finanze pubbliche, mancherebbero 20 milioni che obbligherebbero ad aumentare il moltiplicatore di 4-5 punti o tagliare i servizi.

Quanto alla proposta socialista, graverebbe sul Cantone, ma sarebbe da prevedere un riversamento di oneri ai Comuni

I più letti

La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Karolina Muchova vive un momento di shock in campo e scoppia in lacrime
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

Altre notizie

Ecco quali e dove. Tre branchi di lupi nel mirino in Ticino

Ecco quali e doveTre branchi di lupi nel mirino in Ticino

Grigioni. Scontro auto-monopattino, bambino ferito a Trimmis

GrigioniScontro auto-monopattino, bambino ferito a Trimmis

Un ferito. Auto con targhe ticinesi si ribalta all'uscita del tunnel del San Gottardo

Un feritoAuto con targhe ticinesi si ribalta all'uscita del tunnel del San Gottardo