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Risorse idriche «Sì» all'innalzamento del Lago Maggiore, 20-30 milioni di metri cubi di acqua in più. Ecco perché

SDA

29.4.2026 - 13:34

Via libera all'innalzamento delle acque del Lago Maggiore fino a 1,40 metri, che porterà ad un incremento dei metri cubi a disposizione tra i 20 e i 30 milioni. 

Immagine d'archivio.
Immagine d'archivio.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 13:34

La decisione è stata presa al termine della Conferenza istituzionale permanente ed è il frutto dell'accordo e della concertazione coordinata dall'Autorità di bacino del fiume Po, insieme alle Regioni Piemonte e Lombardia, Consorzio del Ticino, Organismo bilaterale Italia-Svizzera e molteplici portatori di interesse coinvolti.

«Innalzare fino a 15 centimetri in più il livello del Lago Maggiore è uno straordinario esempio di come possiamo e dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici», commenta il segretario generale dell'Autorità di bacino, Alessandro Delpiano.

«Siamo riusciti ad avere la disponibilità fino a 30 milioni di metri cubi in più di acqua senza nuove opere o infrastrutture».

Tutti soddisfatti 

«Più acqua per l'agricoltura, per la mitigazione ambientale e la vita del Po fino alla foce, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica e di tutela ambientale.»

«La collaborazione tra tutte le istituzioni, tra cui Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Consorzio del Ticino, che ringrazio a nome dell'Autorità di bacino, ha consentito di ottenere un risultato importante», ha proseguito Delpiano.

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dagli assessori regionali di Piemonte e Lombardia, Matteo Marnati e Massimo Sertoli, nonché dal Consorzio del Ticino e dal Regolatore delle acque del Lago Maggiore, vista la situazione attuale del bacino idrico montano scarsamente innevato e dei serbatoi idroelettrici al minimo invaso.

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