Insegnamento superiore, annullate le nomine di Mallè e Pini

Désirée Mallè e Mattia Pini alla testa (in job sharing al 50%) della sezione dell’insegnamento medio superiore.

Il Tribunale amministrativo cantonale ticinese ha annullato le nomine di Un posto per il quale il Consiglio di Stato li aveva scelti fra 54 candidati il 10 luglio 2024.

Uno degli esclusi aveva inoltrato ricorso lamentando inizialmente la violazione del diritto di essere sentito e quindi anche il fatto che i due prescelti rispettassero i requisiti del concorso.

Non era questo il caso nemmeno per la Corte, stando alla quale non si è verificato a sufficienza in particolare l'aspetto delle esperienze gestionali.