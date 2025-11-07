  1. Clienti privati
News Inseguimento in autostrada

Swisstxt

8.11.2025 - 00:05

Intervento di polizia
Intervento di polizia
Keystone

arresto di due persone.

SwissTXT

08.11.2025, 00:05

08.11.2025, 01:19

Un’operazione di polizia si è tradotta in un inseguimento e nell’ L’intervento è scattato venerdì poco prima delle 19.30, dopo la segnalazione del furto di un’auto a Viganello. La vettura è stata avvistata a Canobbio, all’altezza della galleria Vedeggio-Cassarate. Ne è nato quindi un inseguimento. Il veicolo è stato poi fermato nel territorio di Moleno. A bordo c’erano due 18enni, un cittadino marocchino e un cittadino algerino, entrambi residenti oltre Gottardo. I due giovani sono stati interrogati e arrestati e nei loro confronti sono ipotizzati vari reati, tra cui furto e messa in pericolo della vita altrui.

