Iniziata in Ticino, la fuga di una donna alla guida di un’auto, è finita in Italia. Fermata da due pattuglie della polizia.

Si è conclusa in Italia, a Lavena Ponte Tresa, una fuga dalla Polizia iniziata in Ticino. Protagonista una donna alla guida di un’auto, fermata alla fine di un inseguimento transfrontaliero mercoledì sera.

Lo scrive La Prealpina, sottolineando che l’auto in fuga, una volta uscita dalla dogana, ha girato a destra verso Cremenaga e in via Luino, dove è stata infine bloccata da due auto di servizio della polizia comunale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine italiane: carabinieri e polizia di Stato. Nessuno è rimasto ferito.

Contattata dalla RSI, la Polizia cantonale ha confermato che l’episodio si è verificato nel contesto di un inseguimento transfrontaliero. Ma considerati gli atti istruttori in corso, non rilascia altre informazioni sul caso.