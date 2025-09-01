La polizia alla EFG RSI

Attimi di agitazione, lunedì mattina, all’interno dello stabile della banca EFG.

SwissTXT Swisstxt

Poco dopo le 8.30 la polizia è intervenuta nella sede luganese di Viale Franscini, dove un uomo affetto da problemi psichici aveva cominciato a dare in escandescenza.

In un primo momento se ne sono occupati gli addetti alla sicurezza, che hanno chiamato il 117.

La persona è poi stata presa a carico dai sanitari. Nessuno è rimasto ferito. Ora sono in corso accertamenti per chiarire meglio quanto accaduto.

Le forze dell'ordine, contattate dalla RSI, hanno comunque già escluso l’ipotesi di un tentativo di furto o di rapina.