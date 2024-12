Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA Ti-Press

Due persone sono rimaste intossicate oggi, martedì, dal monossido di carbonio in un rustico situato a Mota di Sopra, nel territorio di Mergoscia, in Valle Verzasca.

SwissTXT / red Alessia Moneghini

Stando alle informazioni della RSI, sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA che hanno prestato soccorso all’uomo e alla donna, trasportati in seguito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Per l’uomo si è reso necessario un trattamento in una camera iperbarica, organizzato all’esterno dell’Ospedale Civico di Lugano con un’apparecchiatura mobile. Le condizioni dei due intossicati non sono note.

La polizia cantonale, contattata dalla RSI, ha riferito che sono in corso accertamenti sul posto, situato in una zona impervia.