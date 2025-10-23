  1. Clienti privati
Preventivo 2026 I sindacati ticinesi sulle manovre di risparmio: «Investire, non tagliare»

Swisstxt

23.10.2025 - 10:45

I tagli colpiranno il settore pubblico, socio-sanitario e quello socio-educativo (foto d'archivio).
I tagli colpiranno il settore pubblico, socio-sanitario e quello socio-educativo (foto d'archivio).
Ti-Press

I sindacati OCST, VPOD e Sindacati indipendenti ticinesi (SIT) sono compatti nel chiedere al Governo un cambio di rotta sulle misure di risparmio prospettate con il preventivo 2026 del Canton Ticino.

SwissTXT

23.10.2025, 10:45

23.10.2025, 10:52

I provvedimenti – lo ricordiamo – colpiscono il settore pubblico, socio-sanitario e quello socio-educativo. L’assemblea intersindacale mercoledì a Giubiasco ha accolto una risoluzione, che rivendica correttivi.

«La preoccupazione è che si stia arrivando a un punto di rottura in cui si compromette la qualità delle cure, dell’istruzione e del sostegno a chi fa più fatica», spiega Edoardo Cappelletti, co-segretario VPOD Ticino ai microfoni RSI.

