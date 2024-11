Colori autunnali/invernali Isole di Brissago

Per la prima volta dalla loro apertura al pubblico, le Isole di Brissago saranno accessibili anche in inverno.

L’iniziativa si svolgerà durante i quattro fine settimana dal 14 dicembre al 16 gennaio inclusi. I visitatori potranno raggiungerle dagli imbarcaderi di Locarno, San Nazzaro, Ascona e Brissago.

Questa nuova offerta, si legge in un comunicato diffuso giovedì dal Dipartimento del territorio, rientra nell’ottica di una destagionalizzazione turistica della struttura.

Vi sarà una tariffa speciale: 5 franchi per gli adulti, gratis (come sempre) per bambini e ragazzi fino ai 16 anni.

