Immagine illustrativa/foto d'archivio. sda

Il 17 marzo è stata effettuata un'operazione di controllo che ha interessato sette cantieri attivi nel Mendrisiotto. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

I controlli si sono svolti in collaborazione con gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro e la Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e rami affini.

In totale sono stati controllati 66 lavoratori. Nel corso delle verifiche non è emersa alcuna irregolarità.

In base ai dati raccolti, si legge nella nota, gli enti coinvolti approfondiranno quanto di loro competenza.