  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Ispezionati sette cantieri nel Mendrisiotto, nessuna irregolarità

Alessia Moneghini

19.3.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
sda

Il 17 marzo è stata effettuata un'operazione di controllo che ha interessato sette cantieri attivi nel Mendrisiotto. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Alessia Moneghini

19.03.2026, 10:48

I controlli si sono svolti in collaborazione con gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro e la Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e rami affini.

In totale sono stati controllati 66 lavoratori. Nel corso delle verifiche non è emersa alcuna irregolarità.

In base ai dati raccolti, si legge nella nota, gli enti coinvolti approfondiranno quanto di loro competenza.

I più letti

Ecco cosa si sa (e non) della caduta della cabina nel comprensorio di Engelberg
I giocatori del Senegal non possono crederci: «Sembra di essere in manicomio»
La luna oggi mostrerà un raro spettacolo che si ripete solo ogni 18 anni, ecco quale
Insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»
Ciclista rischia di cadere in un dirupo con la mountain bike, ma sui social riceve critiche

Altre notizie

Ecco perché. Meno cantieri sulle strade grigionesi

Ecco perchéMeno cantieri sulle strade grigionesi

Grigioni. L'ospedale di Samedan ottiene il mandato di prestazioni

GrigioniL'ospedale di Samedan ottiene il mandato di prestazioni

Dopo l'alluvione. Sì dal Governo retico a 511'000 franchi per le infrastrutture agricole della Mesolcina

Dopo l'alluvioneSì dal Governo retico a 511'000 franchi per le infrastrutture agricole della Mesolcina