Il numero unico di aiuto per le vittime di violenza, 142, sarà attivo dal primo maggio in tutta la Svizzera, 24 ore su 24.

Il servizio è stato presentato lunedì in Ticino, alla presenza del capo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, come riferisce la RSI.

Negli orari d’ufficio al centralino risponderà il servizio LAV, mentre al di fuori degli orari d’ufficio e nei festivi subentrerà la Federazione cantonale ticinese dei servizi ambulanze con personale formato.

Il numero offrirà ascolto e orientamento non solo alle vittime, ma anche a familiari, amici e conoscenti e sarà valido in tutta la Svizzera italiana grazie ad un accordo con i Grigioni.