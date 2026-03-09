142 attivo 24/24 hPresentato in Ticino il nuovo numero per le vittime di violenza
Il numero unico di aiuto per le vittime di violenza, 142, sarà attivo dal primo maggio in tutta la Svizzera, 24 ore su 24.
Il servizio è stato presentato lunedì in Ticino, alla presenza del capo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, come riferisce la RSI.
Negli orari d’ufficio al centralino risponderà il servizio LAV, mentre al di fuori degli orari d’ufficio e nei festivi subentrerà la Federazione cantonale ticinese dei servizi ambulanze con personale formato.
Il numero offrirà ascolto e orientamento non solo alle vittime, ma anche a familiari, amici e conoscenti e sarà valido in tutta la Svizzera italiana grazie ad un accordo con i Grigioni.