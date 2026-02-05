Una veduta sul Locarnese. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) KEYSTONE

I Municipi di Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso consolidano la loro collaborazione e propongono al Cantone un nuovo interlocutore. Lo riferisce la RSI.

I Municipi di Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso creano un tavolo comune dei poli urbani ticinesi, che intendono proporre quale interlocutore del Consiglio di Stato e del Cantone in generale «alla luce delle importanti sfide»dei prossimi anni.Un incontro con il Governo è auspicato in tempi brevi.

Il tavolo, la cui istituzione è stata annunciata giovedì, consolida una collaborazione già avviata in modo informale nel 2020 e vuole essere complementare all’Associazione dei Comuni ticinesi, alla quale aderiscono già quattro dei cinque centri.

L’obiettivo è quello di difendere gli interessi condivisi.