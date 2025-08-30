  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Auto finisce nelle acque del Po a Cremona, deceduta la persona alla guida

SDA

30.8.2025 - 18:45

Vigili del fuoco e altri soccorritori al lavoro nel Po
Vigili del fuoco e altri soccorritori al lavoro nel Po
Tweet Vigili del Fuoco

Un'auto si è inabissata sabato mattina, nelle acque del Po, all'altezza di Cremona. Ora è stata individuata: si tratterebbe di una Fiat 500, che si trova a otto metri di profondità nel tratto di fronte alle società canottieri della città lombarda. L'ecoscandaglio ha rilevato la presenza di un cadavere nell'abitacolo.

Keystone-SDA

30.08.2025, 18:45

30.08.2025, 18:56

Le condizioni del fiume, gonfio per le piogge degli ultimi giorni, non consentono però ai sommozzatori di intervenire: troppo pericoloso. Così le operazioni di recupero sono state sospese e verranno riprese non appena possibile, fra domani e lunedì.

Su quanto accaduto, indaga la squadra mobile: gli agenti hanno acquisito un filmato registrato dalle telecamere del lungo Po e l'impressione, osservando i movimenti della macchina, è che possa trattarsi di un suicidio.

Verifiche in corso anche per l'identificazione: non risultano denunce di scomparsa ma, stando a fonti investigative, la vittima potrebbe essere una donna.

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
Ritrovato il corpo del padre che si era tuffato nel Lago di Como per salvare i suoi figli
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?

Altre notizie

A Sanaa. Il premier al-Rahawi e altri ministri uccisi nell'attacco dell'esercito israeliano

A SanaaIl premier al-Rahawi e altri ministri uccisi nell'attacco dell'esercito israeliano

Immigrazione. Madrid, varate quote obbligatorie di migranti minori fra regioni

ImmigrazioneMadrid, varate quote obbligatorie di migranti minori fra regioni

Medio Oriente. Gaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti

Medio OrienteGaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti