Vigili del fuoco e altri soccorritori al lavoro nel Po Tweet Vigili del Fuoco

Un'auto si è inabissata sabato mattina, nelle acque del Po, all'altezza di Cremona. Ora è stata individuata: si tratterebbe di una Fiat 500, che si trova a otto metri di profondità nel tratto di fronte alle società canottieri della città lombarda. L'ecoscandaglio ha rilevato la presenza di un cadavere nell'abitacolo.

Keystone-SDA SDA

Le condizioni del fiume, gonfio per le piogge degli ultimi giorni, non consentono però ai sommozzatori di intervenire: troppo pericoloso. Così le operazioni di recupero sono state sospese e verranno riprese non appena possibile, fra domani e lunedì.

Su quanto accaduto, indaga la squadra mobile: gli agenti hanno acquisito un filmato registrato dalle telecamere del lungo Po e l'impressione, osservando i movimenti della macchina, è che possa trattarsi di un suicidio.

Verifiche in corso anche per l'identificazione: non risultano denunce di scomparsa ma, stando a fonti investigative, la vittima potrebbe essere una donna.