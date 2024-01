I sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino durante l'operazione di recupero del veicolo. Screenshot X/@vigilidelfuoco

Sono state identificate le due vittime dell'incidente di ieri, sabato, sera a Como, dove un'auto è caduta nel lago, inabissandosi. Sono Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra (Bergamo), e Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù (Como).

Le salme sono state recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora sono in corso i lavori di recupero del suv Mercedes caduto nel lago: potrebbe essere sottoposto ad accertamenti tecnici per cercare di chiarire le cause dell'accaduto.

SDA