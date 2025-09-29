  1. Clienti privati
Corrotto nel caso Garlasco? Venditti si dimette da presidente del Casinò di Campione

SDA

29.9.2025 - 20:15

Nella foto il Casinò di Campione visto dal Monte San Salvatore (foto d'archivio).
Ti-Press

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti rassegnerà le dimissioni da presidente e membro del Consiglio d'amministrazione del Casinò di Campione d'Italia.

29.09.2025, 20:15

Venditti è infatti stato accusato di avere preso dei soldi per scagionare Andrea Sempio, nell'ambito del caso Garlasco, e per questo motivo indagato per corruzione in atti giudiziari.

Lo rende noto la stessa casa da gioco, «informalmente informata» delle intenzioni del magistrato oggi in pensione, che evidenzia «la totale estraneità della Casa da Gioco» dalle accuse mosse a Venditti, il cui mandato fino ad oggi «è stato assolto con grande professionalità e competenza».

