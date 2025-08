Durante l'arresto, quattro presunti criminali sono stati mandati in carcere e otto sono rimasti agli arresti domiciliari (immagine d'archivio). Cesare Abbate/ANSA/dpa

Un incidente ha coinvolto stamane due lavoratori di 19 e 35 anni in un'azienda tessile di Grandate, in provincia di Como.

Un operaio è rimasto ustionato dallo scoppio di una batteria al piombo che stava sostituendo e dalla fuoriuscita di acido. Un altro ha inalato vapori.

Entrambi sono stati portati in ospedale non in pericolo di vita.