  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Tenta di oltrepassare il confine con un'auto rubata nella quale aveva nascosto la droga

SDA

11.2.2026 - 15:22

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Christian Charisius/dpa

Ha tentato di oltrepassare il confine dalla Svizzera con un'auto rubata nella quale aveva nascosto droga: è accaduto a Centro Valle Intelvi, comune della provincia di Como alla frontiera col Ticino.

Keystone-SDA

11.02.2026, 15:22

La Guardia di finanza di Oria (comune di Valsolda) ha sottoposto a controllo un'auto con targa elvetica, condotta da un italiano. Il nervosismo e l'agitazione manifestati dal conducente hanno insospettito la Gdf, che ha deciso di approfondire gli accertamenti.

L'ispezione del veicolo ha permesso di trovare un sacchetto di cellophane contenente oltre 35 grammi di cocaina, nascosto sotto il sedile di guida. A quel punto il controllo è stato esteso all'abitazione dell'uomo, sita nel comune di Porlezza, sulle rive del Ceresio, dove è stato trovato un ulteriore grammo di marijuana.

Nel frattempo, dalla consultazione delle banche dati in uso al corpo, è emerso che la vettura risultava segnalata dalle autorità elvetiche per un furto avvenuto lo scorso primo febbraio.

Pertanto, sentito il magistrato di turno della procura di Como, la Gdf ha denunciato l'uomo, mentre il veicolo e la droga sono stati posti sotto sequestro.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Ecco le immagini da Niscemi, il paese italiano che sta pian piano crollando nel vuoto
Lo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»

Altre notizie

In un negozio di telefonia. Nessun legame con il terrorismo per la donna che ha urlato «Allah Akbar» a Bellinzona

In un negozio di telefoniaNessun legame con il terrorismo per la donna che ha urlato «Allah Akbar» a Bellinzona

Ticino. 185 infrazioni sul salario minimo che riguardano 463 persone nelle 4'000 aziende controllate

Ticino185 infrazioni sul salario minimo che riguardano 463 persone nelle 4'000 aziende controllate

Grigioni. Un nuovo hotel e appartamenti all'entrata di Coira

GrigioniUn nuovo hotel e appartamenti all'entrata di Coira