Ha tentato di oltrepassare il confine dalla Svizzera con un'auto rubata nella quale aveva nascosto droga: è accaduto a Centro Valle Intelvi, comune della provincia di Como alla frontiera col Ticino.

La Guardia di finanza di Oria (comune di Valsolda) ha sottoposto a controllo un'auto con targa elvetica, condotta da un italiano. Il nervosismo e l'agitazione manifestati dal conducente hanno insospettito la Gdf, che ha deciso di approfondire gli accertamenti.

L'ispezione del veicolo ha permesso di trovare un sacchetto di cellophane contenente oltre 35 grammi di cocaina, nascosto sotto il sedile di guida. A quel punto il controllo è stato esteso all'abitazione dell'uomo, sita nel comune di Porlezza, sulle rive del Ceresio, dove è stato trovato un ulteriore grammo di marijuana.

Nel frattempo, dalla consultazione delle banche dati in uso al corpo, è emerso che la vettura risultava segnalata dalle autorità elvetiche per un furto avvenuto lo scorso primo febbraio.

Pertanto, sentito il magistrato di turno della procura di Como, la Gdf ha denunciato l'uomo, mentre il veicolo e la droga sono stati posti sotto sequestro.