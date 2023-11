Immagine d'illustrazione Carabinieri

Un uomo di 42 anni è morto ieri sera dopo essere precipitato per sessanta metri in un dirupo nei monti sopra Albavilla, in provincia di Como, nelle Prealpi del triangolo lariano.

L'uomo, residente a Senna Comasco, aveva trascorso la serata con amici in una baita della zona, raggiungibile soltanto a piedi, e stava tornando nel bosco verso il parcheggio dove aveva lasciato l'auto.

Lungo il percorso è precipitato nel burrone.

SDA