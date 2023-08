L'incidente è avvenuto sul ramo Lecchese del Lago di Como. Google Maps

Un giovane di 25 anni di Meda (Monza e Brianza) si è miracolosamente salvato, dopo essere finito in auto giovedì sera nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, tra i comuni di Bellano e Dervio, in provincia di Lecco.

L'incidente è avvenuto per cause ancora in corso d'accertamento. Quel che è certo è che il giovane, perso il controllo della sua auto, si è ribaltato con il mezzo e ha compiuto un volo, superando un muretto di protezione e finendo nel lago da un punto scosceso e roccioso, ma riuscendo a divincolarsi e a raggiungere la riva, quasi illeso.

Nella stessa zona, anni fa era morta una giovane bellanese scomparsa nella notte del 30 novembre 2002 e rinvenuta cadavere solo tre anni dopo in fondo al lago a 120 metri di profondità: era a bordo della sua auto, sul sedile posteriore.

Ieri, giovedì, è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti il Soccorso Bellanese, un'automedica, i Vigili del Fuoco italiani, una squadra del Nucleo specializzato di Lecco e anche un'unità nautica.

SDA