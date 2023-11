Mario Botta riceve domani a Roma il dottorato honoris causa dell'università la Sapienza. (foto d'archivio) Keystone

Il 21 novembre alle 16 l'università la Sapienza di Roma conferirà il Dottorato di ricerca honoris causa in Storia disegno e restauro dell'architettura a Mario Botta. l titolo accademico sarà conferito dalla rettrice Antonella Polimeni in una cerimonia al Rettorato.

Il ticinese viene definito uno dei più noti e influenti architetti contemporanei che, con la sua visione e con le sue opere, ha segnato in modo incisivo e significativo parte del XX secolo e l'inizio del XXI secolo. I

«Conferire il Dottorato di ricerca honoris causa a Mario Botta – ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni – significa riconoscergli le straordinarie qualità dimostrate nel corso della sua prolifica e intensa attività di studio e professionale, che si fondono perfettamente con la tradizione di eccellenza che caratterizza la nostra Università».

Il tratto distintivo del percorso professionale di Mario Botta è rappresentato dalla forte componente umanistica unita all'arte in una comunione di intenti nella quale creatività artistica e progettualità architettonica si fondono in un unicum inscindibile.

Il suo modo di fare architettura, già visibile nei primi lavori in Svizzera, nelle progettazioni di case private, uffici, musei e gallerie, si è imposto subito come originale e portatore di novità nel panorama internazionale ed è sintetizzabile in una sua frase ricorrente: «La natura deve essere parte dell'architettura così come l'architettura deve essere parte della natura».

Botta ha affiancato un'intensa attività di progettazione, collaborando con maestri come Le Corbusier, a un costante impegno dedicato all'insegnamento e alla ricerca.

SDA