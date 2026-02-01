  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Malore in acqua, subacqueo muore nel Lago di Como

SDA

1.2.2026 - 17:49

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
IMAGO/Pond5 Images

Un subacqueo è deceduto dopo essersi trovato in difficoltà, con ogni probabilità a causa di un malore, nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte alla località Moregallo. La tragedia è avvenuta domenica, dopo che il 67enne, proveniente dal Milanese, era stato riportato a riva da altri sub che erano con lui per trascorrere una mattinata di immersioni.

Keystone-SDA

01.02.2026, 17:49

Il 67enne si era appena immerso quando ha dato il segnale di richiesta di aiuto. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini (Lecco) che ha trasportato il sub all'ospedale Manzoni di Lecco.

Incosciente, è stato rianimato sulla spiaggia, le sue condizioni sono subito apparse critiche, e poco dopo il ricovero in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco con i Carabinieri di Lecco e la Guardia costiera italiana. Si tratta dell'ennesima tragedia nello stesso specchio di lago, caratterizzato da fondali particolarmente profondi.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché
Malore in acqua, subacqueo muore nel Lago di Como
Documenti di Epstein, Trump accusato di aver violentato una 13enne? Ecco cosa si sa finora

Altre notizie

Edizione da record. Locarno in festa: migliaia di persone alla Stranociada

Edizione da recordLocarno in festa: migliaia di persone alla Stranociada

Grigioni. Valanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito

GrigioniValanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito

Camminata notturna. Lugano ricorda le vittime della tragedia di Crans-Montana

Camminata notturnaLugano ricorda le vittime della tragedia di Crans-Montana