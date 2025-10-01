  1. Clienti privati
Ecco quando Possibili cambiamenti e cancellazioni ai TILO a causa di uno sciopero in Italia

Swisstxt

1.10.2025 - 11:53

Tipress

Da giovedì 2 ottobre alle 21 a venerdì 3 ottobre alle 20.59, i servizi ferroviari TILO delle linee RE80, S10, S30, S40 e S50 potranno subire delle modifiche in territorio italiano.

SwissTXT

01.10.2025, 11:53

01.10.2025, 12:06

Il motivo è uno sciopero nazionale previsto oltre confine.

Saranno garantite le fasce orarie 6-9 e 18-21. Non saranno interessati i collegamenti TILO in territorio svizzero, come si legge in una nota diffusa mercoledì.

In caso di soppressione di treni sulla linea S50, i collegamenti da/per Malpensa saranno effettuati con bus tra Stabio e lo scalo aeroportuale, senza fermate intermedie.

