Immagine d'illustrazione Cesare Abbate/ANSA/dpa

Non si è fermato all'alt e, nella fuga, ha investito un carabiniere, che ha riportato gravi ferite ed è ora ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. È accaduto la scorsa notte a Maccagno con Pino e Veddasca, piccolo paese del Varesotto al confine con la Svizzera.

Keystone-SDA SDA

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni un 25enne, ora detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non sono note le ragioni della fuga e del ferimento del militare italiano.

Il carabiniere investito ha riportato un grave trauma alla testa, ed è tuttora ricoverato, ma per i sanitari italiani non sarebbe in pericolo di vita.