Non si ferma all'alt e investe un carabiniere con l'auto a Maccagno con Pino e Veddasca
5.1.2026 - 13:01
Non si è fermato all'alt e, nella fuga, ha investito un carabiniere, che ha riportato gravi ferite ed è ora ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. È accaduto la scorsa notte a Maccagno con Pino e Veddasca, piccolo paese del Varesotto al confine con la Svizzera.
05.01.2026, 13:01
Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni un 25enne, ora detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non sono note le ragioni della fuga e del ferimento del militare italiano.
Il carabiniere investito ha riportato un grave trauma alla testa, ed è tuttora ricoverato, ma per i sanitari italiani non sarebbe in pericolo di vita.