Al valico di BrogedaFermate in dogana due auto con lingotti d'oro dal valore totale di oltre 100'000 franchi
SDA
7.11.2025 - 08:44
Nei giorni scorsi, al valico di Brogeda, funzionari dell'Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza (Gdf, corpo di polizia) di Ponte Chiasso hanno intercettato due tentativi di attraversamento del confine con oro non dichiarato.
Keystone-SDA
07.11.2025, 08:44
SDA
In una prima circostanza, due persone residenti in Svizzera, di origine francese e portoghese, al momento di entrare in Italia, sono state trovate con 69 lingotti e monete in oro puro nascosti in un voluminoso zaino, corrispondenti a circa 90'000 euro (circa 84'000 franchi al cambio attuale), riferisce oggi l'agenzia di stampa italiana Adnkronos.
Nell'altro caso, invece, un pakistano residente in Francia, alle prime ore dell'alba, è stato trovato con lingotti, sempre di oro puro, per un controvalore di 17'000 euro.