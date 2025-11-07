  1. Clienti privati
Al valico di Brogeda Fermate in dogana due auto con lingotti d'oro dal valore totale di oltre 100'000 franchi

SDA

7.11.2025 - 08:44

La merce trovata in auto
La merce trovata in auto
Guardia di finanza

Nei giorni scorsi, al valico di Brogeda, funzionari dell'Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza (Gdf, corpo di polizia) di Ponte Chiasso hanno intercettato due tentativi di attraversamento del confine con oro non dichiarato.

Keystone-SDA

07.11.2025, 08:44

In una prima circostanza, due persone residenti in Svizzera, di origine francese e portoghese, al momento di entrare in Italia, sono state trovate con 69 lingotti e monete in oro puro nascosti in un voluminoso zaino, corrispondenti a circa 90'000 euro (circa 84'000 franchi al cambio attuale), riferisce oggi l'agenzia di stampa italiana Adnkronos.

Nell'altro caso, invece, un pakistano residente in Francia, alle prime ore dell'alba, è stato trovato con lingotti, sempre di oro puro, per un controvalore di 17'000 euro.

