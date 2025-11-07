La merce trovata in auto Guardia di finanza

Nei giorni scorsi, al valico di Brogeda, funzionari dell'Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza (Gdf, corpo di polizia) di Ponte Chiasso hanno intercettato due tentativi di attraversamento del confine con oro non dichiarato.

In una prima circostanza, due persone residenti in Svizzera, di origine francese e portoghese, al momento di entrare in Italia, sono state trovate con 69 lingotti e monete in oro puro nascosti in un voluminoso zaino, corrispondenti a circa 90'000 euro (circa 84'000 franchi al cambio attuale), riferisce oggi l'agenzia di stampa italiana Adnkronos.

Nell'altro caso, invece, un pakistano residente in Francia, alle prime ore dell'alba, è stato trovato con lingotti, sempre di oro puro, per un controvalore di 17'000 euro.