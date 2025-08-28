  1. Clienti privati
Dal confine Maltempo: problemi di viabilità nel Luinese, infiltrazioni a Malpensa

SDA

28.8.2025 - 16:13

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
imago/robertharding

Il maltempo ha colpito oggi anche il nord della provincia di Varese creando problemi in particolare nella zona di Luino alla viabilità a causa di allagamenti e di alberi e detriti caduti sulle strade.

Keystone-SDA

28.08.2025, 16:13

La provinciale 69 è allagata a Brezzo di Bedero all'altezza della galleria per Germignaga: sul posto i pompieri. Problemi anche nella stessa Germignaga con i primi allagamenti dopo le forti precipitazioni del mattino, fa sapere il sindaco Marco Fazio.

A Luino un violento nubifragio ha colpito nella notte la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via Asmara, rendendola inagibile. L'ente fa sapere che gli uffici sono chiusi e le linee telefoniche interrotte e lo rimarranno fino alla fine dei lavori di ripristino.

A Maccagno con Pino e Veddasca, centro colpito più volte negli ultimi anni da episodi di forte maltempo, è stato attivato il Centro operativo comunale, con l'obiettivo di garantire il coordinamento degli interventi di Protezione civile, l'assistenza alla popolazione e la gestione delle emergenze.

Disagi anche in Valceresio: a Cuasso al Piano un albero caduto ha bloccato la strada verso Porto Ceresio.

Il maltempo proveniente da sud-ovest ha creato qualche problema pure all'aeroporto di Malpensa: al Terminal 1 si sono registrate infiltrazioni d'acqua dal soffitto e alcune aree sono state transennate. Per quanto intensa, la pioggia non ha comunque comportato ritardi, e l'operatività dello scalo è garantita.

Sull'altra sponda del Lago Maggiore, il torrente San Bernardino, a Verbania, ha superato la soglia di guardia per effetto delle forti piogge delle ultime ore. Il livello del corso d'acqua, così come rilevato dalle centraline Arpa, è di 7.19 metri, 70 centimetri in più rispetto al dato di ieri. Sono state chiuse in via cautelativa le statali della Val Formazza e la 549 a Calasca Castiglione (VB).

