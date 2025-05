La zona di Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove è avvenuto l'incidente Google Maps

Due persone sono state soccorse e portate all'ospedale di Varese in seguito a una scarica di sassi che li ha colpiti mentre arrampicavano in una falesia nella zona di Varzo, in val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa italiana Ansa si tratta di due persone di nazionalità svizzera e, secondo quanto si apprende dai soccorritori, non sarebbero in pericolo di vita.

La falesia dov'è avvenuto il fatto, dalle prime informazioni raccolte, è quella di Balmanolesca. È possibile che a provocare la scarica di sassi sia stato il passaggio di alcuni animali selvatici.