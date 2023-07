Danni alla stazione di Monza per il maltempo, disagi anche in Ticino

Danni alla stazione di Monza. Screenshot video Twitter

Trenord annuncia «diversi danni all'infrastruttura a causa del maltempo» con numerosi problemi alla circolazione ferroviaria in Italia.

I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee.

In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un «grave danno alla stazione di Monza», annuncia Trenord.

Un avviso in tale senso è stato dato anche dalle FFS, sempre su Twitter: «Il traffico ferroviario tra Chiasso e Milano Centrale è limitato. La ragione di ciò è una tempesta. La restrizione dura almeno fino alle 18:00. Sono previsti ritardi e cancellazioni».

In sostanza da Monza non circola nessun treno e quindi sono interessate le linee RE80 ed EC. Limitato anche il traffico ferroviario tra Varese e Malpensa Aeroporto T2, ossia la linea S50. Sono da prevedere ritardi e soppressioni.

Einschränkung Chiasso - Milano Centrale: Der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Milano Centrale ist eingeschränkt.

Der Grund dafür ist ein Unwetter.

Die Einschränkung dauert bis mindestens 18:00.

Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. https://t.co/5YjgrD6jfN — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) July 24, 2023

Maltempo anche a Milano: alberi caduti e metro bloccata

Il violento temporale che ha investito oggi, lunedì, la Lombardia ha causato ingenti danni e disagi ai trasporti anche a Milano. La caduta di alberi in diverse strade del capoluogo ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato ATM, e ha imposto la chiusura di alcune strade.

La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco. Tre le persone ferite a Legnano (Milano) per gli alberi caduti sulle auto.

Una vittima in Brianza

Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre camminava a Lissone (Monza), intorno alle 15.50.

Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.

Dirottato un aereo da Malpensa per colpa della grandine

Un volo DL-185 della compagnia Delta Airlines decollato oggi dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 12:29 e diretto all'aeroporto JFK di New York è stato dirottato sullo scalo di Fiumicino (Roma) poco dopo il decollo, dove ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza alle 13.55. Lo rende noto la RSI.

Il naso e la fusoliera dell'aeromobile (un Boeing 767-300) sono stati danneggiati in più punti dai grossi chicchi di grandine incontrati mentre l'aereo saliva in quota. L'atterraggio è avvenuto in sicurezza e non si segnalano problemi per i passeggeri che vengono trasferiti su altri voli per gli Stati Uniti.

ATS / sam / red