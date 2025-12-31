  1. Clienti privati
Italia La Lega italiana propone una zona economica speciale al confine con la Svizzera

Swisstxt

31.12.2025 - 12:11

Italia, una zona economica speciale a ridosso del confine
Ti-Press (archivio)

La Lega italiana propone una zona economica speciale (ZES) al confine con la Svizzera con un premio di frontiera per i lavoratori italiani.

SwissTXT

31.12.2025, 12:11

31.12.2025, 12:14

Il partito dialoga col ministro Giorgetti per creare un cuscinetto economico.

Obiettivo: far funzionare la zona entro il 2026, con un assegno in busta paga per ridurre il divario salariale tra Svizzera e Italia e con lo scopo di ridurre la manodopera verso la Svizzera.

La tassazione dei nuovi frontalieri prevede 50 milioni nel 2026.

Le aree interessate sono quelle entro 20 km dal confine con Ticino, Grigioni e Vallese, nelle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola.

