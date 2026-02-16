Cloud e cybersicurezzaL'italiana ReeVo acquisisce Security Lab, con sede a Lugano
Dopo la recente acquisizione di Hispasec in Spagna nel mese di gennaio, l'azienda milanese ReeVo, attiva nei servizi cloud e cybersicurezza, prosegue il proprio percorso di espansione europea acquisendo Security Lab Group, la cui sede si trova a Lugano.
Lo rende noto un comunicato dell'acquirente, nel quale si aggiunge che l'operazione segna l'ingresso di ReeVo nel mercato svizzero «ampliandone la copertura geografica e rafforzando l'offerta nei servizi di Red Team Cyber Security e nella practice di Governance, Risk and Compliance».
Per ReeVo si tratta della sesta acquisizione dal 2023 a oggi.
Security Lab, fondata nel 2004, è un operatore specializzato nei servizi di cybersicurezza, che copre le diverse dimensioni della riduzione e gestione del rischio informatico.