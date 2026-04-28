Il fondatore e direttore artistico Jacky Marti Ti-Press

Il fondatore e direttore artistico di Estival Jazz, Jacky Marti, ha deciso di lasciare la sua funzione dopo 47 anni. Lo riferisce la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

La scelta di inserire le serate a pagamento all’evento luganese aveva lasciato l’amaro in bocca a Marti, che però, come ricorda l'emittente di Comano, dopo l’annuncio, aveva preferito non esprimersi pubblicamente per non creare polemiche con il Municipio di Lugano.

«È stata una meravigliosa avventura. È giusto adesso lasciare spazio ad altri, anche perché la Città adesso ha altri orientamenti», ha detto ai microfoni della RSI Marti.

Per il fondatore, le serate a pagamento sono comunque legittime: «Lo si fa ovunque, è qualcosa di diverso da quello che avevo immaginato. Quindi è giusto non chiudere il libro, ma voltare pagina».