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Dopo 47 anni Il fondatore e direttore artistico Jacky Marti lascia Estival Jazz

Swisstxt

28.4.2026 - 12:46

Il fondatore e direttore artistico Jacky Marti
Il fondatore e direttore artistico Jacky Marti
Ti-Press

Il fondatore e direttore artistico di Estival Jazz, Jacky Marti, ha deciso di lasciare la sua funzione dopo 47 anni. Lo riferisce la RSI.

Redazione blue News

28.04.2026, 12:46

28.04.2026, 13:26

La scelta di inserire le serate a pagamento all’evento luganese aveva lasciato l’amaro in bocca a Marti, che però, come ricorda l'emittente di Comano, dopo l’annuncio, aveva preferito non esprimersi pubblicamente per non creare polemiche con il Municipio di Lugano.

«È stata una meravigliosa avventura. È giusto adesso lasciare spazio ad altri, anche perché la Città adesso ha altri orientamenti», ha detto ai microfoni della RSI Marti.

Per il fondatore, le serate a pagamento sono comunque legittime: «Lo si fa ovunque, è qualcosa di diverso da quello che avevo immaginato. Quindi è giusto non chiudere il libro, ma voltare pagina».

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