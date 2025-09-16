  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Beccato! Automobilista a oltre 150 km/h sugli 80 sul Passo dello Julier

Swisstxt

16.9.2025 - 12:06

Il rettilineo dove è stata riscontrata l'infrazione
Il rettilineo dove è stata riscontrata l'infrazione
Polizia GR

Un automobilista britannico di 51 anni è stato intercettato lunedì pomeriggio dalla polizia cantonale dei Grigioni mentre viaggiava sul Passo dello Julier a una velocità ben oltre il limite consentito.

SwissTXT

16.09.2025, 12:06

16.09.2025, 12:46

L’uomo stava procedendo in direzione di Silvaplana, quando, poco dopo le 16.30, il radar della polizia ha rilevato la sua vettura a 151 km/h, in un tratto dove il limite massimo è di 80 km/h.

Il controllo è avvenuto nei pressi di Julieralp, lungo la strada che collega l’ospizio a Silvaplana. La polizia ha fermato il conducente, ritirandogli la licenza di guida straniera.

L’uomo ha dovuto versare una cauzione e sarà denunciano alla Procura dei Grigioni.

I più letti

Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Addio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Moda. Altri 30 licenziamenti alla Bally di Caslano

ModaAltri 30 licenziamenti alla Bally di Caslano

Centovallina. Operaio 48enne muore nel cantiere della stazione di Palagnedra

CentovallinaOperaio 48enne muore nel cantiere della stazione di Palagnedra

Grandi predatori. Eliminazione del branco Moesola, la richiesta è stata inviata a Berna

Grandi predatoriEliminazione del branco Moesola, la richiesta è stata inviata a Berna