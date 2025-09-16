Il rettilineo dove è stata riscontrata l'infrazione Polizia GR

Un automobilista britannico di 51 anni è stato intercettato lunedì pomeriggio dalla polizia cantonale dei Grigioni mentre viaggiava sul Passo dello Julier a una velocità ben oltre il limite consentito.

SwissTXT Swisstxt

L’uomo stava procedendo in direzione di Silvaplana, quando, poco dopo le 16.30, il radar della polizia ha rilevato la sua vettura a 151 km/h, in un tratto dove il limite massimo è di 80 km/h.

Il controllo è avvenuto nei pressi di Julieralp, lungo la strada che collega l’ospizio a Silvaplana. La polizia ha fermato il conducente, ritirandogli la licenza di guida straniera.

L’uomo ha dovuto versare una cauzione e sarà denunciano alla Procura dei Grigioni.