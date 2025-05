Immagine illustrativa KEYSTONE

Una valanga ha travolto tre scialpinisti ieri pomeriggio sul Morgenhorn, in territorio di Kandersteg (BE). Due di loro sono stati elitrasportati in ospedale con ferite lievi, mentre un 29enne svizzero è stato recuperato senza vita, ha comunicato la polizia bernese.

Keystone-SDA SDA

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di tre scialpinisti e una persona sola stavano salendo sul Morgenhorn con gli sci, quando si è staccata una lastra di neve. Tre persone sono state travolte: due uomini del gruppo e la persona sola.

Le forze di intervento, immediatamente inviate sul posto, sono riuscite a soccorrere due scialpinisti parzialmente sepolti, mentre un uomo è stato trovato senza vita. La vittima era domiciliata nel canton Berna.