Grigioni Rilevati idrocarburi nelle condotte, Küblis rimane senza acqua potabile

Swisstxt

28.11.2025 - 12:24

Inquinamento da idrocarburi rilevato nelle condotte.
TiPress

Il Comune di Küblis, in Prettigovia, ha interrotto mercoledì la rete idrica dopo aver rilevato un forte odore anomalo in una condotta del serbatoio comunale.

SwissTXT

28.11.2025, 12:24

28.11.2025, 12:29

Le analisi hanno confermato la contaminazione dell'acqua potabile con idrocarburi. Lo indica in una nota il Comune, precisando che nel frattempo è stata attivata una distribuzione d'emergenza di acqua potabile.

Da venerdì i residenti di Küblis possono utilizzare le docce delle scuole dei comuni limitrofi, si legge nel comunicato. La priorità delle autorità rimane quella di individuare la causa della contaminazione e ripristinare al più presto la normale fornitura dell'acqua in paese.

