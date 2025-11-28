GrigioniRilevati idrocarburi nelle condotte, Küblis rimane senza acqua potabile
Swisstxt
28.11.2025 - 12:24
Il Comune di Küblis, in Prettigovia, ha interrotto mercoledì la rete idrica dopo aver rilevato un forte odore anomalo in una condotta del serbatoio comunale.
SwissTXT
28.11.2025, 12:24
28.11.2025, 12:29
Swisstxt
Le analisi hanno confermato la contaminazione dell'acqua potabile con idrocarburi. Lo indica in una nota il Comune, precisando che nel frattempo è stata attivata una distribuzione d'emergenza di acqua potabile.
Da venerdì i residenti di Küblis possono utilizzare le docce delle scuole dei comuni limitrofi, si legge nel comunicato. La priorità delle autorità rimane quella di individuare la causa della contaminazione e ripristinare al più presto la normale fornitura dell'acqua in paese.