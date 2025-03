archivio TI-Press

I problemi nel percorso di abilitazione per i docenti in Ticino, emersi con il caso dei 13 abilitandi per l’italiano al DFA della SUPSI che non avranno nemmeno un’ora a disposizione il prossimo anno, continua a tenere banco.

Swisstxt

Dopo la lettera dei 13 in questione e una seconda presa di posizione firmata da 62 docenti di italiano, storia e inglese, ora è il turno dei nove docenti che stanno seguendo proprio il percorso formativo dei 13 abilitandi di puntare il dito contro il sistema.

Un sistema formativo sulla cui bontà il DECS deve «interrogarsi», in quanto «manifesta, da anni, evidenti storture e che rende oltremodo complesso e aleatorio l’accesso alla professione».