Solidarietà Il Ticino accoglie una ragazza ferita a Gaza e la sua famiglia

Swisstxt

25.10.2025 - 12:39

La famiglia, accolta allo scalo di Agno, sta abbastanza bene.
Una ragazza di quindici anni ferita, i suoi cinque fratelli e la loro mamma: sono arrivati venerdì in Ticino nell'ambito di un’operazione che porterà in Svizzera complessivamente venti bambini feriti da Gaza.

Ad accoglierli allo scalo di Agno c’era anche Debora Banchini-Fersini, direttrice della sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera: «La famiglia sta abbastanza bene, considerando la situazione drammatica dalla quale sono scappati» racconta alla RSI.

«Abbiamo cercato di far trovare loro una situazione che ricordasse un po’ casa». Sul volo della Rega, la famiglia ha presentato una regolare domanda di asilo.

