Cantone Un'analisi del BAK studia i costi del Ticino

Swisstxt

18.12.2025 - 13:02

I dati presentati a Palazzo delle Orsoline
Tipress

Uno studio del BAK Economics di Basilea sui dati 2022 ha valutato i costi del Cantone Ticino.

I risultati sono stati presentati giovedì a Bellinzona dal Governo. I costi per abitante risultano del 5% superiori alla media nazionale, ma anche gli svantaggi strutturali sono maggiori del 4%. Spicca anche il fatto che il Cantone ribalta più oneri sui Comuni rispetto alla media svizzera.

Il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha messo in risalto che il margine di manovra del Cantone è ridotto all'1%. Tra le voci di spesa superiori: premi cassa malati, trasporti, anziani e scuole. Spetta ora alla politica valute eventuali interventi.

