Canton Grigioni

È stato lanciato in novembre con circa una dozzina di servizi digitali, ora ne conta 25. Stiamo parlando dell'ePortal grigionese, la piattaforma online per accedere alle prestazioni digitali delle autorità.

Swisstxt

Dal lancio, il modulo maggiormente compilato è stato quello per la proroga del termine di dichiarazione d'imposta: la richiesta digitale è stata effettuata 22'000 volte.

Ora i servizi offerti sono stati aumentati.

E all'interno dell'amministrazione cantonale vi sono diversi progetti per l'impiego dell'intelligenza artificiale: si sta studiando in quali ambiti e in che misura possa offrire un valore aggiunto.