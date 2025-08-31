Una giornata a cavallo sul piano del Vedeggio RSI

occasione per riflettere sulla convivenza tra cavalli e territorio, in un contesto sempre più urbanizzato e trafficato.

La festa per i cinquant’anni della Federazione ticinese sport equestri, tenutasi domenica alla tenuta Bally di Bioggio, ha offerto l’ L'evento ha messo in luce la necessità di tutelare gli spazi per l’attività equestre, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Percorsi naturali, strade sterrate e boschi rappresentano ambienti ideali per un animale che ha bisogno di movimento. L’educazione all’interazione tra cavalli e pedoni, ciclisti, automobilisti è fondamentale per una convivenza armoniosa.